Син чинного мера Харкова Геннадія Кернеса очолив партійний список політсили свого батька на виборах до облради

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Суспільне".

Так, Кирило Кернес значиться номером один у списку політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" на місцевих виборах до Харківської обласної ради.

Цю інформацію журналістам підтвердила голова Харківської обласної територіальної виборчої комісії Валерія Копоруліна.

Відомо, що Кирило Кернес вже в третій раз балотується в мери Харкова і є першим номером у виборчому списку "Блоку Кернеса" до Харківської міськради.

Слід також зазначити, що раніше прізвища перших п'ятьох кандидатів на виборах до Харківської міськради та Харківської облради назвав перший заступник Кернеса Ігор Терехов. Озвучуючи прізвища перших номерів списку кандидатів до облради, Терехов не уточнив імені першого номера, сказавши просто "Кернес".

У коментарях до новини українці висловлюють обурення з приводу того, що Кернес узурпував владу у Харкові. Деякі також жартують, що скоро "черга" дійде і до онуків мера.

"А скоро і онуки підростуть!", "Ще цього пройдисвіта нам не вистачало!", ''Список бліх Кернеса'', "Манія протягувати всю сім'ю в політику невикорінна", "Хто б сумнівався", "Ніякого конфлікту" батьки і діти?", "Сімейний бізнес на держбюджеті. Які конфлікти?", - пишуть в коментарях.

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