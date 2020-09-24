Сын действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса возглавил партийный список политсилы своего отца на выборах в облраду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Суспільне".

Так, Кирилл Кернес значится номером один в списке политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" на местных выборах в Харьковский областной совет.

Эту информацию журналистам подтвердила председатель Харьковской областной территориальной избирательной комиссии Валерия Копорулина.

Известно, что Кирилл Кернес уже в третий раз баллотируется в мэры Харькова и является первым номером в избирательном списке "Блока Кернеса" в Харьковский горсовет.

Следует также отметить, что ранее фамилии первых пятерых кандидатов на выборах в Харьковский горсовет и Харьковский облсовет назвал первый заместитель Кернеса Игорь Терехов. Озвучивая фамилии первых номеров списка кандидатов в облраду, Терехов не уточнил имени первого номера, сказав просто "Кернес".

В комментариях к новости украинцы выражают возмущение по поводу того, что Кернес узурпировал власть в Харькове. Некоторые также шутят, что скоро "очередь" дойдет и до внуков мэра.

"А скоро и внуки подрастут!", "Еще этого прихвостня нам не хватало!", "Список блох Кернеса", "Мания тащить всю семью в политику неискоренима", "Кто бы сомневался", "Никакого конфликта" отцы и дети?", "Семейный бизнес на госбюджете. Какие конфликты?", - пишут в комментариях.

Напомним, "За что нам это?": харьковчане разнесли решение Добкина снова идти в мэры Харькова.

Как сообщала Politeka, "двойника" Михаила Добкина нашли в России.

Также Politeka писала, что скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "будет всегда".