Сын действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса возглавил партийный список политсилы своего отца на выборах в облраду
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Суспільне".
Так, Кирилл Кернес значится номером один в списке политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" на местных выборах в Харьковский областной совет.
Эту информацию журналистам подтвердила председатель Харьковской областной территориальной избирательной комиссии Валерия Копорулина.
Известно, что Кирилл Кернес уже в третий раз баллотируется в мэры Харькова и является первым номером в избирательном списке "Блока Кернеса" в Харьковский горсовет.
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Следует также отметить, что ранее фамилии первых пятерых кандидатов на выборах в Харьковский горсовет и Харьковский облсовет назвал первый заместитель Кернеса Игорь Терехов. Озвучивая фамилии первых номеров списка кандидатов в облраду, Терехов не уточнил имени первого номера, сказав просто "Кернес".
В комментариях к новости украинцы выражают возмущение по поводу того, что Кернес узурпировал власть в Харькове. Некоторые также шутят, что скоро "очередь" дойдет и до внуков мэра.
"А скоро и внуки подрастут!", "Еще этого прихвостня нам не хватало!", "Список блох Кернеса", "Мания тащить всю семью в политику неискоренима", "Кто бы сомневался", "Никакого конфликта" отцы и дети?", "Семейный бизнес на госбюджете. Какие конфликты?", - пишут в комментариях.
Напомним, "За что нам это?": харьковчане разнесли решение Добкина снова идти в мэры Харькова.
Как сообщала Politeka, "двойника" Михаила Добкина нашли в России.
Также Politeka писала, что скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "будет всегда".