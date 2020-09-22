Пасинок харківського міського голови Геннадія Кернеса розповів, як на даний момент почувається чиновник
Про це передає Politeka з посиланням на Instagram Родіона Гайсинського.
За його словами, Кернес відчуває себе набагато краще.
"Сьогодні вранці був у @gepard59. Стан набагато кращий, лікарі вирішують, коли зможуть відпустити до Харкова. Зв'язок в палаті як і раніше заборонений. На вибори йде він, і це не обговорюється", – стверджує Родіон.
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Politeka писала про те, що раніше в мережі з'явилася інформація, що у харківського мера Геннадія Кернеса хочуть приховати інформацію про реальне самопочуття чиновника. Робиться це нібито з метою того, щоб не було перешкод при висуненні Харківського градоначальника кандидатом на пост міського голови на найближчих місцевих виборах.
Повідомляється, що фотографії Геннадія Кернеса, яку активно поширюють ЗМІ, і яку нібито зробили сьогодні, насправді вже кілька місяців.
У мережі пишуть, що зроблений цей кадр дійсно в німецькій клініці Шаріте, але не у вересні 2020-го, а кілька місяців тому, коли Кернеса таємно привезли в цю клініку в перший раз.
Нагадавши, харків'яни обурилися терміновою евакуацією Кернеса до Німеччини.
Як повідомляла Politeka, один тільки особистий борт майже 2 млн: у скільки обійшовся переліт і лікування Кернеса.
Також Politeka писала, що помпезне лікування Кернеса обурило харків'ян.