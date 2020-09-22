Также сообщил, планирует ли Кернес участвовать в выборах

Пасынок харьковского городского головы Геннадия Кернеса рассказал, как на данный момент чувствует себя чиновник

Об этом передает Politeka со ссылкой на Instagram Родиона Гайсинского.

По его словам, Кернес чувствует себя намного лучше.

"Сегодня утром был у @gepard59. Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается", – утверждает Родион.

Politeka писала о том, что ранее в сети появилась информация, что у харьковского мэра Геннадия Кернеса хотят скрыть информацию о реальном самочувствии чиновника. Делается это якобы с целью того, чтобы не было препятствий при выдвижении харьковского градоначальника кандидатом на пост городского головы на ближайших местных выборах.

Сообщается, что фотографии Геннадия Кернеса, которую активно распространяют СМИ, и которую якобы сделали сегодня, на самом деле уже несколько месяцев.

В сети пишут, что сделан этот кадр действительно в немецкой клинике Шарите, но не в сентябре 2020-го, а несколько месяцев назад, когда Кернеса тайно привезли в эту клинику в первый раз.

Напомним, харьковчане возмутились срочной эвакуацией Кернеса в Германию.

Как сообщала Politeka, один только личный борт почти 2 млн: во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса.

Также Politeka писала, что помпезное лечение Кернеса возмутило харьковчан.