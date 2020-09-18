Стало известно, во сколько обошёлся перелёт и лечение мэра Харькова Геннадия Кернеса

Услуги воздушной "скорой помощи" стоили 1,7 миллиона гривен. Еще один платеж на 4,124 миллиона гривен сделали за "медицинские услуги".

Все это стало известно из декларации харьковского мэра, передает телеграм-канал "Харьков live".

Оплату совершили в среду, как раз в этот день Кернеса и увезли.

К слову, китайский вирус выявили у жены сына Кернеса — Даниила Привалова.

Об этом Юлия Привалова рассказала своим подписчикам в Instagram.

"Многие из вас благодарят меня за мою честность, честность по отношению к вам, подписчикам, за мою натуральность, естественность. За то, что я открыто заявляю о своих позициях. Тоже ценю это качество не только в себе, но и в других людях... Так вот, у меня коронавирус", — рассказала она в Stories.

Также он добавила, что лечится гомеопатией под присмотром врача.

Ранее мы писали, что всего с начала пандемии на Харьковщине выявлено 14 264 случая китайского вируса.

Так, за 17 сентября вирус подтвержден у 349 жителей.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Также известно, что за прошедшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным китайским вирусом.

За весь период пандемии скончался 291 пациент. Выздоровели 4102 человека, все еще болеют - 9871.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.