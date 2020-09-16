Государственное предприятие "Завод имени В.А. Малышева" получит новое название
Об этом стало известно из сообщения общественной организации "Cвітанок", которая активно участвует в процессе декоммунизации, передает "Харьков Тудей".
На своей странице в соцсетях организация обнародовала ответ "Укроборонпрома" Украинскому институту национальной памяти.
В Институте призвали концерн найти для завода другое название, поскольку Вячеслав Александрович Малышев был советским государственным деятелем, министром и членом ЦК КПСС, а потому, согласно закону о декоммунизации, предприятия, улицы и т. д не могут быть названы его именем.
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"Интересно,где находится институт национальной памяти и чем занимается ,кроме дурацких идей", "Давайте переименуем институт национальной памяти в институт уничтожения истории Украины. Они занимаются именно этим", "Я возмущена, в гневе с их переименованиями. Жила себе на улице Анри Барбюса. Так нет же, теперь живу на улице Юры Зойфера. Чем он прославил наш славный город, я вас спрашиваю?", "Скоро от НАШЕГО Харькова ничего не останется. Чужие улицы с неизвестными названиями. Очень жаль", " Задолбали переименованиями.Лишь.бы было на что деньги списывать.Это наша история.При том все равно существуют свои герои в каждом регионе.И хоть тресните,никогда герои Западн Украины не будут близки нам,чтоб в честь их называли улицы.А если фамилия на русский лад,так уже.тоже нельзя？ Идиотизм", - возмущаются харьковчане.
Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.
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