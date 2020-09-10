В Харькове убыточное предприятие приобрело дорогостоящий смартфон известной марки, а также аксессуары к нему

Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на Prozorro, передает Знай.

Цели покупки такого дорогостоящего гаджета не сообщаются. Коммунальное предприятие "Горэлектротранссервис" недавно заключило договор с частным предпринимателем Виктором Приходько на приобретение смартфона iPhone 11 256 Purple Dual Sim за 25 860 гривен. Также к телефону было куплено защитное стекло и силиконовый чехол.

Помимо телефона было приобретено стекло Pixel 3D и защитный чехол Silicone Case (HC) – Pomegranate. В общественной организации сообщили, что убытки Горэлектротранссервиса за первые 6 месяцев составили 64,3 миллиона гривен. В 2019 году убытки предприятия составили 23,7 млн грн.

Ранее мы писали, что Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице РФ.

Скорая помощь встретила на пропускном пункте “Гоптовка” гражданина Украины 1968 г.р., который находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Мужчина в в 2007 году попал под поезд, и все это время пролежал в больнице Краснодарского края. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться и требует госпитализации.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

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