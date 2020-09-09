Пассажиры в Харькове оттолкнули автобус от остановки, чтобы начать движение

Телеграм-канал "ХК" опубликовал довольно необычное видео на котором видно, как четверо мужчин и одна женщина толкают автобус.

"Автобусная остановка на Холодной Горе. Пассажиры толкают автобус", - говорится в сообщении.

Нужно отметить, что возле автобусной остановки виден логотип партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", который в данной ситуации был не совсем уместен.

Кроме того, мы писали, что харьковским школьникам раздали тонны политической рекламы.

1 сентября Харьков заполонили изображения Геннадия Кернеса и логотипы партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

По многолетней традиции городской голова Харькова использовал 1 сентября для своего пиара.

Изображение Кернеса вручали школьникам разных классов: в младших — на воздушных шарах и водяных раскрасках, в старших — на блокнотах, экосумках, браслетах и ручках.

Продукцию с политической рекламой, которую раздают в школах, массово публиковали пользователи соцсетей. К новому учебному году ученики получили подарки под брендом "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетел в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.