Пассажиры в Харькове оттолкнули автобус от остановки, чтобы начать движение
Телеграм-канал "ХК" опубликовал довольно необычное видео на котором видно, как четверо мужчин и одна женщина толкают автобус.
"Автобусная остановка на Холодной Горе. Пассажиры толкают автобус", - говорится в сообщении.
Нужно отметить, что возле автобусной остановки виден логотип партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", который в данной ситуации был не совсем уместен.
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Кроме того, мы писали, что харьковским школьникам раздали тонны политической рекламы.
1 сентября Харьков заполонили изображения Геннадия Кернеса и логотипы партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".
По многолетней традиции городской голова Харькова использовал 1 сентября для своего пиара.
Изображение Кернеса вручали школьникам разных классов: в младших — на воздушных шарах и водяных раскрасках, в старших — на блокнотах, экосумках, браслетах и ручках.
Продукцию с политической рекламой, которую раздают в школах, массово публиковали пользователи соцсетей. К новому учебному году ученики получили подарки под брендом "Блок Кернеса — Успешный Харьков".
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетел в Харьков: что известно о ситуации.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.