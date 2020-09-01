Президент Украины Владимир Зеленский с двухдневной поездкой прибудет в Харьков

Известно, что Зеленский прибудет в Харьков сегодня, 1 сентября, вечером, передает телеграм-канал Харьков live.

На завтра, 2 сентября, на целый день запланирована насыщенная программа рабочих поездок и встреч главы государства.

Ранее мы писали, что на Харьковщине обнаружен масштабный склад боевых припасов и оружия.

По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, досудебным расследованием установлено, что в нежилом помещении, расположенном в г. Люботин Харьковской области, незаконно хранящиеся боеприпасы и оружие.

В ходе обысков, проведенных совместно с СУ ГУНП в Харьковской области и УСР ГУНП в Харьковской области, обнаружен склад боевых припасов и оружия общим весом около 3 тонн. В частности, обнаружено около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат разных типов, 500 запалов к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометных мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тыс. патронов различного калибра.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.