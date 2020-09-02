Президент Украины Владимир Зеленский с двухдневной поездкой прилетит в Харьков

Известно, что Зеленский должен был прилететь в Харьков вчера, 1 сентября, вечером.

Сегодня, 2 сентября, на целый день у президента запланирована насыщенная программа рабочих поездок и встреч главы государства.

К приезду президента тщательно подготовились.

Об этом сообщают местные жители в харьковском телеграм-канале "ВЕХА".

"Перед приездом Зеленского в Песочине моют даже асфальт", - говорится в сообщении.

Ранее мы уже писали, что в Луцке перед приездом президента Зеленского военным приказали выгребать воду из луж, которые образовались вследствие отсутствия ремонта дороги.

Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото.

Известно, что приказ дало командование части под видом ремонта дорог, которые не проводились до того примерно в течение 20 лет.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.