В Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице РФ

Скорая помощь встретила на пропускном пункте “Гоптовка” гражданина Украины 1968 г.р., который находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Мужчина в в 2007 году попал под поезд, и все это время пролежал в больнице Краснодарского края. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться и требует госпитализации.

Ранее мы писали, что в Харькове жители вышли на акцию протеста.

Люди рассказали о своих бедах у Октябрьского районного суда, а через неделю приедут в Киев, чтобы напомнить о себе центральной власти.

«Не дадим власти делать нас лохами» - с таким лозунгом они вышли на площадь в Харькове. Эти люди живут в общежитии, которое располагается под боком у коксохимического завода. Люди рассказали, что они не могут нормально жить и дышать, живя возле завода и смежных с ним производств.

Одним из инициаторов митинга является Александр Константинов. Он составил петицию на сайте президента и позже отправится в Киев на митинг, который запланирован на следующие выходные.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.