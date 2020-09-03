Огонь уничтожил село на Харьковщине

Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.

Об сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.

«Для эвакуации людей подготовлено транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем», — написал Кучер.

Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.

В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.

Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.

Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области. Тушение пожара продолжается.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.