Огонь уничтожил село на Харьковщине
Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.
Об сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.
«Для эвакуации людей подготовлено транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем», — написал Кучер.
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Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.
В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.
Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.
Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области. Тушение пожара продолжается.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.