Главный санврач Харьковской области рассказала, насколько близок Харьков к "красной" зоне карантина

Область попадет в красную зону, если на протяжении последних двух недель количество новых больных будет на уровне 3,5 тысяч человек.

Об этом заявила руководитель регионального лабцентра Любовь Махота.

"Если брать область, этот показатель составляет 123 (новых случая COVID – ред.) на 100 000 населения, базовый – 40. А Харьков сегодня имеет 176,9 на 100 000 населения. Критический уровень, когда город может попасть в красную зону, это 240. Это около 3500 новых случаев за последние 2 недели должно быть", – говорит Махота.

Кроме того, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Харьков уже через неделю может оказаться в «красной» карантинной зоне.

«Я настаивал, настаиваю и буду настаивать на том, что наибольшее количество заболеваний и контактов - именно в городском транспорте. Если мы попадем в «красную» зону, вынуждены будем остановить весь транспорт. У меня вопрос: мы хотим этого? Нет, не хотим. Почему тогда так, на мой взгляд, слабо реагируют органы местного самоуправления? Все должны понимать, что это общая ответственность, я должен видеть обратную связь и реакцию на происходящее», - сказал глава ОГА.

К слову, 7 сентября Великобурлукский район попадет в "красную зону" карантина.

Об этом рассказал председатель Великобурлукской РГА Василий Сорокин.

"Планируется запретить внутреннее автобусное сообщение района и работу развлекательных заведений, кафе и баров. Однако ограничения могут ввести только на территории Великобурлукской ОТГ или отдельных сел", - говорит Сорокин.

По его мнению, рост заболеваемости связан с началом вступительной кампании.

Количество случаев коронавируса в Великобурлукском районе с начала пандемии составляет 92. 17 из них — за минувшие сутки.

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