На Харьковщине снова вспыхнул лес
Сегодня, 3 сентября, горит лес возле Золотого Колоса, Нововодолажский район.
Телеграм-канал "ХК" сообщает, что ситуация хуже, чем вчера.
"Это горит лес возле Золотого Колоса, Нововодолажский район, нужна помощь, ситуация хуже чем вчера", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.
В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.
Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.
Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.
Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.
Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.