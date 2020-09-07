Харьковчанка обвиняет охрану Сада Шевченко в избиении своей младшей сестры и ее парня

Об этом Анастасия Бриль-Юзупкина заявила в Фейсбуке.

"В моей семье произошло несчастье. Мою младшую сестру и её парня избили. Произошло это в туалете парка Шевченко, вечером, на глазах у множества людей. Избивала охрана парка, четверо амбалов и двое молодых людей в черных футболках с надписью "Харків'янин", - сообщает Анастасия Бриль-Юзупкина.

Студенты Политеха Диана и Серёжа гуляли в парке. Девушке стало плохо из-за проблем со здоровьем и ее начало тошнить. Они забежали в туалет, но из-за того что в женском была огромная очередь, они пошли в мужской.

Увидев пару, которая забежала в кабинку, уборщица вызвала охрану.

Позже охранники начали стучать в дверь и с матерными словами "просили" выйти.

Сергей ответил, что его девушке плохо и они скоро выйдут.

"Дверь начали выбивать. Диану схватили за руки двое парней в штатском. На них были чёрные футболки с надписью "Харків'янин" и кепки. Они начали вытаскивать ее из кабинки заломав руки. Один из них ударил её коленом в живот. Потом было несколько ударов по лицу. Сергея повалила на пол и начала бить ногами охрана парка", - сообщает Анастасия Бриль-Юзупкина.

Сергея избили, потом закрыли в кабинке. Он кричал и просил, чтоб его отпустили к его девушке, потому что слышал, как она плакала. Потом его вывели на улицу и усадили на лавку рядом с рыдающей Дианой. Кто-то вызвал полицию и скорую. До приезда полиции парани в чёрном испарились.

"Видно не вооруженным взглядом у Дианы синяки на лице и животе, а у Сергея разбито лицо, выбиты зубы и очень болит спина в области почек", - заявила Анастасия.

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