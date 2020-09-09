В пяти населенных пунктах Харьковщины пропал газ

Как сообщили в «Харьковгаз», во время выполнения земляных работ произошла авария.

По словам начальника управлении Ольги Клименко, был поврежден газопровод высокого давления.

При этом разрешения на выполнение данных работ у частного лица не было, газовщиков о них не предупредили.

В итоге села Олешки, Рай-Еленовка, Олешки-Майский, Кандыбовка, поселок Коротич (или 2 240 домов) остались без газоснабжения. Ольга Клименко также сообщила, что ремонтные работы уже начаты, но понадобится несколько дней, чтобы их произвести. Предварительно известно, что подключать домовладения к газовой системе начнут в пятницу, 11-го сентября.

Ранее мы писали, что Минздрав готов ввести жесткий карантин по всей Украине, в частности в Харькове.

«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», - заявили в Минздраве,.

Кроме того мы писали, что за минувшие сутки китайский вирус выявили у 291 жителя Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга СНБО.

Это второй показатель по Украине: больше случаев диагностировано только в Киеве (310).

С начала пандемии в области зарегистрировано 11 493 случая COVID-19.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.