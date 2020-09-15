Представители общественной организации требуют переименовать станцию харьковского метро "Завод имени Малышева"

По данным общественников, Инстиут Национальной Памяти направил соответсвующее письмо в Харьковский Метрополоитен.

Как сообщает организация, Украинский институт национальной памяти разъяснил, что Вячеслав Малышев был членом ЦК КПСС в 1939 -1957 годах.

Харьковчане негативно восприняли такую новость:

"эти активисты построили бы всё что было заводы,фабрики,колхозы, а потом бы воду мутили,а то ничего не сделали в своей жизни", " Харьков-- любимый город,здесь жили 5 моих поколений и здесь вам не бандерштат ,не вам решать что и как называть не нравится-- вон пошли из нашего города", " Задолбали! Сколько можно? До каких пор они будут воду мутить, это история нашего города, и ничего нет плохого в том, что это связано с СССР. Пусть меняют свои адреса у себя дома и не лезут в Харьков", "Кто вам дал право от имени харьковчан это утверждать????Дуйте во Львов и переименовуйтесь во что хотите", "Лучше онкобольным помогали, чем идиотизмом занимались. Неужели это так важно?", - возмущаются харьковчане.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

Как сообщала Politeka, харьковские активисты обратились в прокуратуру из-за блокнотов и ручек: "потребовали привлечь...".

Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".