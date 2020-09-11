Суд над Кернесом в очередной раз перенесли

Геннадий Кернес и его охранники не явились на судебное заседание в Полтавский суд из-за карантина.

Судебное заседание по делу о пытках и лишении свободы человека было назначено 11 сентября, но обвиняемые не прибыли в Полтаву, рассказали в пресс-службе суда.

Заседание в девятый раз перенесли из-за неявки участников процесса в связи с карантином. Новое заседание должно состояится 2 октября.

Ранее мы писали, что пассажиры в Харькове оттолкнули автобус от остановки, чтобы начать движение.

Телеграм-канал "ХК" опубликовал довольно необычное видео на котором видно, как четверо мужчин и одна женщина толкают автобус.

"Автобусная остановка на Холодной Горе. Пассажиры толкают автобус", - говорится в сообщении.

Нужно отметить, что возле автобусной остановки виден логотип партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", который в данной ситуации был не совсем уместен.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетел в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.