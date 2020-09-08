В Харькове активисты обратились в прокуратуру из-за подарков от Кернеса

В прокуратуру обратились члены организации “Фрайкор” и рассказали об обращении на своей странице в Facebook.

Активисты отправились в правоохранительные органы из-за подарков с символикой партии действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Эти подарки раздавали детям 1 сентября.

Активисты потребовали привлечь к ответственности должностных лиц Харьковского городского совета, причастных к данному происшествию.

Напомним, что харьковским школьникам раздали огромное количество политической рекламы.

1 сентября Харьков заполонили изображения Геннадия Кернеса и логотипы партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

По многолетней традиции городской голова Харькова использовал 1 сентября для своего пиара.

Изображение Кернеса вручали школьникам разных классов: в младших — на воздушных шарах и водяных раскрасках, в старших — на блокнотах, экосумках, браслетах и ручках.

Продукцию с политической рекламой, которую раздают в школах, массово публиковали пользователи соцсетей. К новому учебному году ученики получили подарки под брендом "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

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