В Харькове активисты обратились в прокуратуру из-за подарков от Кернеса
В прокуратуру обратились члены организации “Фрайкор” и рассказали об обращении на своей странице в Facebook.
Активисты отправились в правоохранительные органы из-за подарков с символикой партии действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Эти подарки раздавали детям 1 сентября.
Активисты потребовали привлечь к ответственности должностных лиц Харьковского городского совета, причастных к данному происшествию.
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Напомним, что харьковским школьникам раздали огромное количество политической рекламы.
1 сентября Харьков заполонили изображения Геннадия Кернеса и логотипы партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".
По многолетней традиции городской голова Харькова использовал 1 сентября для своего пиара.
Изображение Кернеса вручали школьникам разных классов: в младших — на воздушных шарах и водяных раскрасках, в старших — на блокнотах, экосумках, браслетах и ручках.
Продукцию с политической рекламой, которую раздают в школах, массово публиковали пользователи соцсетей. К новому учебному году ученики получили подарки под брендом "Блок Кернеса — Успешный Харьков".
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