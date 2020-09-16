Мэра Харькова Геннадия Кернеса просят ввести оплату проезда в метро банковской картой

На сайте Харьковского горсовета в понедельник, 14 сентября, появилась петиция, в которой предлагается ввести возможность оплаты проезда в подземке с помощью банковской карты.

По словам автора инициативы Дмитрия Петренко, расплатиться за проезд в метро таким способом люди могут во многих странах мира.

По мнению автора петиции, нововведение поможет уменьшить очереди, сделать метрополитен комфортнее и получить еще один канал для оплаты.

"Предлагаю ввести возможность оплаты проезда в харьковском метрополитене при помощи платёжной карты (при покупке билета, а также бесконтактно непосредственно на турникете)", – написал мужчина.

"Действительно, с какого переляку Платить картой? А если у меня её нет и сто лет она мне приснилась?", " ему это невыгодно - деньги мимо кассы", "В Днепре по 4 гривни... Мои курочки разсмеялися. За кого нас держите...?", "Э не ребята, идите лесом. Вначале распилили сотни миллионов бюджета на свой е-тикет, а теперь оплата картой? Они умудряются меня намахивать с этими картами, а теперь дать им доступ к моей банковской карте? Лесом", - возмущаются харьковчане.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

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