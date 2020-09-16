Мера Харкова Геннадія Кернеса просять ввести оплату проїзду в метро банківською картою

На сайті Харківської міськради в понеділок, 14 вересня, з'явилася петиція, в якій пропонується ввести можливість оплати проїзду в підземці за допомогою банківської карти.

За словами автора ініціативи Дмитра Петренка, розплатитися за проїзд у метро таким способом люди можуть у багатьох країнах світу.

На думку автора петиції, нововведення допоможе зменшити черги, зробити метрополітен комфортнішим і отримати ще один канал для оплати.

"Пропоную ввести можливість оплати проїзду в Харківському метрополітені за допомогою платіжної картки (при купівлі квитка, а також безконтактно безпосередньо на турнікеті)", – написав чоловік.

"Дійсно, з якого переляку платити карткою? А якщо у мене її немає і сто років вона мені приснилася?", " йому це невигідно-гроші повз касу", "У Дніпрі по 4 гривні... Мої курочки розсміялися. За кого нас тримаєте...?", "Е не хлопці, йдіть лісом. Спочатку розпиляли сотні мільйонів бюджету на свій е-тікет, а тепер оплата карткою? Вони примудряються мене намахувати з цими картами, а тепер дати їм доступ до моєї банківської карти? Лісом", - обурюються харків'яни.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

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