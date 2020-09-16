Мера Харкова Геннадія Кернеса просять ввести оплату проїзду в метро банківською картою
На сайті Харківської міськради в понеділок, 14 вересня, з'явилася петиція, в якій пропонується ввести можливість оплати проїзду в підземці за допомогою банківської карти.
За словами автора ініціативи Дмитра Петренка, розплатитися за проїзд у метро таким способом люди можуть у багатьох країнах світу.
На думку автора петиції, нововведення допоможе зменшити черги, зробити метрополітен комфортнішим і отримати ще один канал для оплати.
Кухар, яка оскандалилася з Фреймут на "Танцях з зірками", приголомшила зізнанням: "Плакала разом з..."
Різко схудла Лоліта в чорній сукні ошелешила видом під руку з відомим красунчиком: "Потребуємо один одного"
Українці отримуватимуть по дві пенсії, в Кабміні назвали щасливчиків: "Доведеться платити з зарплат..."
Меган Маркл, яка округлилась, заткнула за пояс Кейт Міддлтон: деталі ефектного повернення
"Пропоную ввести можливість оплати проїзду в Харківському метрополітені за допомогою платіжної картки (при купівлі квитка, а також безконтактно безпосередньо на турнікеті)", – написав чоловік.
"Дійсно, з якого переляку платити карткою? А якщо у мене її немає і сто років вона мені приснилася?", " йому це невигідно-гроші повз касу", "У Дніпрі по 4 гривні... Мої курочки розсміялися. За кого нас тримаєте...?", "Е не хлопці, йдіть лісом. Спочатку розпиляли сотні мільйонів бюджету на свій е-тікет, а тепер оплата карткою? Вони примудряються мене намахувати з цими картами, а тепер дати їм доступ до моєї банківської карти? Лісом", - обурюються харків'яни.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".
Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".