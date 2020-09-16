Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в реанимации хирургического отделения на закрытом этаже

На этаж реанимационного отделения, где лежит Кернес, никто из пациентов попасть не может - в лифте даже нет соответствующей кнопки.

В больницу Кернесу приезжают друзья, подчиненные, а также сын Родион Гайсинский.

Кроме того, в Харьковском аэропорту приземлился борт с лекарствами и оборудованием, которые перевезли в больницу №17. Как сообщает "Харьков Тудей", прилетели в Харьков из-за границы и специалисты.

Пребывание Кернеса в отделении хирургии не является однозначным фактом того, что у мэра китайский вирус. Существует два варианта. Первый — Геннадий Адольфович где-то лечился от COVID-19, получил отрицательный тест на вирус и приехал в больницу № 17 на долечивание.

Второй - мэр проходит реабилитацию по своему основному заболеванию, связанному с ранением в апреле 2014 года.

Харьковчане высказали свое мнение в сети:

"Может придёт понимание, что лекарства нужны всем, и учителям, и водителям, и слесарям, и инженерам, а уж пенсионерам как лекарства нужны", " Не в цветочки и фонтанчики деньги нужно вкладывать,а в больницы.Может дойдет,а может и поздно", "Вытащат, это же не какой то дворник или работяга", "Что значит прибыл борт? У нас же в больницах всё есть, в т.ч. бесплатные лекарства. Для всех) И чего он в 17-й, а не в опорной 22-й с ковидом?", " А к простым харьковчанам борт прилетит на помощь? .... Вопрос риторический. Танцуем всё по тем же граблям - все равны перед законом, но некоторые - еще ровнее...", - пишут харьковчане.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

Как сообщала Politeka, харьковские активисты обратились в прокуратуру из-за блокнотов и ручек: "потребовали привлечь...".

Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".