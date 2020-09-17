Мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию

Известно, что борт приземлился в аэропорту Шёнефельд близ Берлина.

Сам Геннадий Адольфович находится в тяжелом состоянии.

Известно, что вчера поздним вечером кортеж Кернеса в срочном порядке доставил мэра в аэропорт. Кернес был без сознания, передает телеграм-канал "Харьков life".

Сейчас известно, что Кернеса приняли врачи в клинике Шарите . По информации телеграм-канала, у него взяли все необходимые анализы, которые в Харькове не делают.

В сети харьковчане неоднозначно восприняли новость:

"А почему не,как все в Обласную инфекционную больницу,где панцерные кровати,где ремонт еще со времен открытия больницы,где вкусная"здоровая"пища ввиде супиков,каш.Вот там бы он сразу пошел на поправку.Нас Харьковчан там вылечивают и мы возвращаемся на свои рабочие места", "Вот потому, что можно взлететь и поехать чиновнику лечиться в благоустроенный мир, именно поэтому в наших больницах ремонт 80-х, и врачи зачастую низкой квалификации", "Да вы чтоооооо?А как же тогда люди в Харькове?Как им быть те кто вдруг заболеет той же болезнью.Под названием ХИТРОСТЬ.Как то странно с его то имунной системой и заболеть.СТРАННО.Хотя не известно что болит у Мерв.Ну скорее хитрость", "Делаем выводы. В Харькове нет врачей,нет больниц."Доверяй делам"показал это для всех", "И все таки чиновников надо лечить в наших больницах .Наши врачи ведь не хуже?Тем более для вип лечение бесплатно", - возмущаются харьковчане.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.