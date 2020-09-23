Відомий український політик Михайло Добкін балотується в мери Харкова
Як передає Politeka, про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Так, Добкін подав документи в міську виборчу комісію як кандидат в мери Харкова.
"Шановні харків'яни, дорогі друзі! Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови. Воістину кажуть: людина припускає, Бог має в своєму розпорядженні", - йдеться в повідомленні Добкіна.
Також він подякував киянам за підтримку, заявивши, що "у нас все ще попереду".
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Він також зазначив, що не хотів би вдаватись у подробиці, що підштовхнуло його до такого рішення.
"Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова", - написав він.
Слід зазначити, що раніше харків'яни вже обирали Добкіна на посаду міського голови. Він керував Харковом з березня 2006 року до березня 2010 року. З мерії він перейшов керувати Харківською обласною державною адміністрацією.
Українці неоднозначно прокоментували цю новину, натякнувши, що Добкін дійсно може стати мером, якщо Кернес "буде не проти".
"Якщо Геша дасть добро, по-любому стане мером, навіть з по-д*більному написаним текстом", "Наче ж не 1 квітня на дворі", "Міша 100% стане мером, якщо Кернес не піде на вибори", "Скільки можна?", "Бабла вистачає, з Кернесом дружить, купить посаду, і буде в Харкові бардак по-справжньому", "Ну куди з таким нудним обличчям?", "За що Харкову все ці обридлі обличчя? Коли вже харків'яни стануть мізками ворушити, а не тільки лавочками?" - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Добкін похвалив ОМОН за "порятунок" Білорусі, нагадавши про Україну: "Занадто дурні".
Як повідомляла Politeka, "двійника" Михайла Добкіна знайшли в Росії.
Також Politeka писала, що скандальний Добкін засвітився із забороненим символом на грудях:"буде завжди".