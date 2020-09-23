Відомий український політик Михайло Добкін балотується в мери Харкова

Як передає Politeka, про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Так, Добкін подав документи в міську виборчу комісію як кандидат в мери Харкова.

"Шановні харків'яни, дорогі друзі! Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови. Воістину кажуть: людина припускає, Бог має в своєму розпорядженні", - йдеться в повідомленні Добкіна.

Також він подякував киянам за підтримку, заявивши, що "у нас все ще попереду".

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Він також зазначив, що не хотів би вдаватись у подробиці, що підштовхнуло його до такого рішення.

"Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова", - написав він.

Слід зазначити, що раніше харків'яни вже обирали Добкіна на посаду міського голови. Він керував Харковом з березня 2006 року до березня 2010 року. З мерії він перейшов керувати Харківською обласною державною адміністрацією.

Українці неоднозначно прокоментували цю новину, натякнувши, що Добкін дійсно може стати мером, якщо Кернес "буде не проти".

Михаил Добкин, Геннадий Кернес

"Якщо Геша дасть добро, по-любому стане мером, навіть з по-д*більному написаним текстом", "Наче ж не 1 квітня на дворі", "Міша 100% стане мером, якщо Кернес не піде на вибори", "Скільки можна?", "Бабла вистачає, з Кернесом дружить, купить посаду, і буде в Харкові бардак по-справжньому", "Ну куди з таким нудним обличчям?", "За що Харкову все ці обридлі обличчя? Коли вже харків'яни стануть мізками ворушити, а не тільки лавочками?" - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Добкін похвалив ОМОН за "порятунок" Білорусі, нагадавши про Україну: "Занадто дурні".

Як повідомляла Politeka, "двійника" Михайла Добкіна знайшли в Росії.

Також Politeka писала, що  скандальний Добкін засвітився із забороненим символом на грудях:"буде завжди".