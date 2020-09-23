Известный украинский политик Михаил Добкин баллотируется в мэры Харькова

Как передает Politeka, об этом он написал на своем Telegram-канале.

Так, Добкин подал документы в городскую избирательную комиссию как кандидат в мэры Харькова.

"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья! Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает", - говорится в сообщении Добкина.

Также он поблагодарил киевлян за поддержку, заявив, что "у нас все еще впереди".

Он также отметил, что не хотел бы вдаваться в подробности, что подтолкнуло его к такому решению.

"Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - написал он.

Следует отметить, что ранее харьковчане уже выбирали Добкина на должность городского головы. Он руководил Харьковом с марта 2006 года по март 2010 года. Из мэрии он перешел руководить Харьковской областной государственной администрацией.

Украинцы неоднозначно прокомментировали эту новость, намекнув, что Добкин действительно может стать мэром, если Кернес "будет не против".

"Если Геша даст добро, по-любому станет мэром, даже с по-д*бильному написанным текстом", "Вроде же не 1 апреля на дворе", "Миша 100% станет мэром, если Кернес не пойдет на выборы", "Сколько можно?", "Бабла хватает, дружит с Кернесом, купит должность, и будет в Харькове бардак по-настоящему", "Ну куда с таким скучным лицом?", "За что Харькову все эти надоевшие лица? Когда уже харьковчане станут мозгами шевелить, а не только лавочками?" - пишут в комментариях.

Напомним, Добкин похвалил ОМОН за "спасение" Беларуси, напомнив об Украине: "Слишком глупы".

Как сообщала Politeka, "двойника" Михаила Добкина нашли в России.

Также Politeka писала, что скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди:"будет всегда".