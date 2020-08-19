Колишній нардеп Михайло Добкін публічно підтримав дії Олександра Лукашенка в Білорусі

Крім того, український політик виправдав дії білоруських силовиків, які жорстоко розганяли протести проти влади.

Про це він заявив в ефірі свого YouTube-каналу.

Добкін заявив, що жорсткі заходи влади і правоохоронців нібито дозволили врятувати державу від зовнішнього управління (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Те, що в Білорусі не спалахнуло, як суха трава від кинутого сірника, – велика заслуга Лукашенка. Подобається це чиїмось вухам, не подобається, але він готувався до цієї ситуації давно і заздалегідь. Він вивчав досвід негативний моєї рідної України. Він напевно вивчав досвід тих держав, де проходили "кольорові" революції. Я підтримую дії білоруської влади, спрямовані на збереження держави", – висловився політик.

Добкін додав, що якщо в якійсь країні вибудувана така політична система, як у Білорусі, то спроба впровадитися в неї комусь новому "піде тільки на шкоду", а ті, хто хоче зламати подібну систему, на його думку, "або нічого не розуміють, або дурні, або занадто молоді".

Раніше Михайло Добкін зізнався, що поставив відносини з мером Харкова Геннадієм Кернесом «на паузу»

За словами Добкіна, на дні народження Кернеса, який той відсвяткував 27 червня, він не був. На уточнююче запитання ведучої " Не кликав?"він відповів:

"Ну, чому не кликав? Може бути, і кликав, я не дивився в поштовій скриньці".

Герой ефіру зізнався, що в останні кілька років вони один одного з днем народження не вітають:

"Може, стали занадто дорослими і не хочемо засмучувати один одного ще одним роком в скарбничку».

Добкін спростував чутки про те, що його відносини з мером Харкова зіпсувалися після історії з тим, що нардеп переписав на чиновника майно після того, як в 2016 році ГПУ порушила кримінальну справу проти депутата, а потім відмовився його повертати. Він назвав їх "абсолютною дурістю", а також заявив, що ніякого конфлікту з Кернесом у нього ніколи не було.

Нагадавши, Добкін насмішив мережу передвиборчим роликом.

Як повідомляла Politeka, "двійника" Михайла Добкіна знайшли в Росії.

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