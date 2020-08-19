Бывший нардеп Михаил Добкин публично поддержал действия Александра Лукашенко в Беларуси

Кроме того, украинский политик оправдал действия белорусских силовиков, которые жестоко разгоняли протесты против власти.

Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Добкин заявил, что жесткие меры власти и правоохранителей якобы позволили спасти государство от внешнего управления (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, – большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт негативный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех государств, где проходили "цветные" революции. Я поддерживаю действия белорусской власти, направленные на сохранение государства", – высказался политик.

Добкин добавил, что если в какой-то стране выстроена такая политическая система, как в Беларуси, то попытка внедриться в нее кому-то новому "пойдет только во вред", а те, кто хочет сломать подобную систему, по его мнению, "или ничего не понимают, или глупы, или слишком молоды".

Ранее Михаил Добкин признался, что поставил отношения с мэром Харькова Геннадием Кернесом «на паузу»

По словам Добкина, на дне рождения Кернеса, который тот отпраздновал 27 июня, он не был. На уточняющий вопрос ведущей «Не звал?» он ответил:

«Ну, почему не звал? Может быть, и звал, я не смотрел в почтовом ящике».

Герой эфира признался, что в последние несколько лет они друг друга с днем рождения не поздравляют:

«Может, стали слишком взрослыми и не хотим огорчать друг друга еще одним годом в копилку».

Добкин опроверг слухи о том, что его отношения с мэром Харькова испортились после истории с тем, что нардеп переписал на чиновника имущество после того, как в 2016 году ГПУ возбудила уголовное дело против депутата, а затем отказался его возвращать. Он назвал их «абсолютной глупостью», а также заявил, что никакого конфликта с Кернесом у него никогда не было.

Напомним, Добкин насмешил сеть предвыборным роликом.

Как сообщала Politeka, "двойника" Михаила Добкина нашли в России.

Также Politeka писала, что скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "Будет всегда".