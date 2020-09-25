Мэр Харькова Геннадий Кернес, находящийся на излечении в клинике "Шарите", выздоравливает

Об этом сообщил в Telegram друг харьковского градоначальника бизнесмен Павел Фукс, передает Politeka.

В частности, Фукс обнародовал медицинское заключение профессора клиники "Шарите", касающееся самочувствия Геннадия Кернеса.

В документе сказано следующее: "Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление. С уважением, профессор, директор клиники Норберт Сутторп".

Politeka писала о том, что пасынок харьковского городского головы Геннадия Кернеса рассказал, как на данный момент чувствует себя чиновник. По его словам, Кернес чувствует себя намного лучше.

"Сегодня утром был у @gepard59. Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается", – утверждает Родион.

Ранее в сети появилась информация, что у харьковского мэра Геннадия Кернеса хотят скрыть информацию о реальном самочувствии чиновника. Делается это якобы с целью того, чтобы не было препятствий при выдвижении харьковского градоначальника кандидатом на пост городского головы на ближайших местных выборах. Сообщается, что фотографии Геннадия Кернеса, которую активно распространяют СМИ, и которую якобы сделали сегодня, на самом деле уже несколько месяцев.

В сети пишут, что сделан этот кадр действительно в немецкой клинике Шарите, но не в сентябре 2020-го, а несколько месяцев назад, когда Кернеса тайно привезли в эту клинику в первый раз.

Напомним, харьковчане возмутились срочной эвакуацией Кернеса в Германию.

Как сообщала Politeka, один только личный борт почти 2 млн: во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса.

Также Politeka писала, что помпезное лечение Кернеса возмутило харьковчан.