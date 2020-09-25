На Харьковщине на сегодняшний день находятся на самоизоляции 51 учитель и 1375 школьников

Об этом информирует Politeka со ссылской на местный ресурс "Объектив".

По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Любови Махоты – суммарно это 47 классов, учащиеся которых из-за китайского вируса не ходят на занятия.

"В школах есть заболевшие, но это не вспышки. У нас 47 классов на самоизоляции, где заболели учащиеся и учителя", – сообщила чиновница.

Большинство из тех, кто назодится на самоизоляции, живут в Харькове, Песочине, а также в Богодуховском и Чугуевском районах области.

Politeka писала, что в Минздраве заявляют, что рост количества зараженных "очевиден". Удается ли контролировать ситуацию, рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам замминистра Минздрава Ляшко, ситуация тревожная, но "пока не критическая".

В частности, чиновник ответил на вопрос, мучающий миллионов украинцев, будет ли второй полный карантин после выборов 25 октября, мол "все регионы сделают "красными" и всех закроют".

"Никто не будет никого закрывать в Украине на полный карантин, если люди и бизнес будут придерживаться санитарных норм и эпидемию удастся контролировать... По поводу национального локдауна. Я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом", - разъяснил Ляшко.

Отметим, по состоянию на утро 25 сентября, в Украине 191 671 лабораторно подтвержденный случай заражения, из них 3827 летальных, 85133 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3565 новых случаев.

Напомним, ужесточение карантина с 28 сентября, кто из украинцев в зоне риска: "В течение следующих 14 дней..."

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