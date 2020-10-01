В Харьковской области от китайского вируса скончалось 12 медиков

Об этом сообщают в ХОГА со ссылкой на областной лабораторный центр.

Всего в Харьковской области COVID-19 заболело 543 медика, из которых 502 человека уже выздоровели.





Среди умерших:



- Областной диспансер радиационной защиты населения 48 лет, медсестра

- ОКБ - 2 младшие медсестры: 59 и 68 лет.

- Областная клиническая психиатрическая больница №3 - 2 младшие медсестры: 54 и 65 лет

- Харьковский областной лабораторный центр - 69 лет, помощник врача-эпидемиолога;- Харьковский областной центр службы крови - 62, медсестра;

- Городская больница скорой и неотложной помощи (Харьков) - 48 лет, врач;

- Городская поликлиника №26 (Харьков), 70 лет, младшая сестра;

- Первомайская ЦРБ - 47 лет, завхоз;

- ЦПСМД Краснокутского района - 55 лет, фельдшер;

- Центральная городская больница (Изюм) - 59 лет, младшая сестра.

Ранее мы писали, что в Харьковской области зафиксировали 450 новых случаев заболевания китайским вирусом за сутки.

Всего подтвержденных случаев за время пандемии 19 128 (+450). Умерли 354 (+4), выздоровели 4 363 (+16) человек.

В Украине 213 028 (+4069) случаев. Умерли 4193 (+64) человек, вылечились - 94 443 (+2083) человек.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры.