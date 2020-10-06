Несмотря на то, что количество заболевших китайским вирусом в Харькове растет с каждым днем, люди продолжают игнорировать правила карантина

Как жители города плюют на опасность, красноречиво показали в телеграмм-канале «ТРУХА», передает Politekа.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

На Новосалтовском рынке ни продавцы, ни большинство покупателей не обременяют себя ношением масок. О перчатках, хотя бы у продавцов, тоже речи нет.

Ничем не лучше ситуация на рынке на Героев Труда.

Авторы видео обратились в ГУ Государственной службы безопасности продуктов питания и защиты потребителей в Харьковской области, к первому заместителю начальника Андрею Бабаруку с вопросом о том, почему, походив по рынку, они не нашли ни одного представителя контролирующих органов, зато увидели кучу людей без масок.

«Ну, наши работники работают. Как вы их должны увидеть хотите? Ну они постоянно на работе. Поэтому…», – прозвучало в трубке.

На вопрос, почему на рынках в таком случае не соблюдаются санитарные нормы, Бабарук ответил, что «за этим следят, наказывают». В конце концов чиновник пригласил собеседника поговорить лично, отказавшись далее что-либо комментировать по телефону.

На вопрос, чем все-таки занимается служба, чиновник ответил «Контролем» и бросил трубку.

«Куда смотрит вышестоящее руководство в лице главы держпотребслужбы Украины Шевченко Ольги Петровны? С таким отношением к работе, как у Бабарука, мы ещё не скоро услышим заветные «карантин закончился». Кто и когда остановит этот беспредел в рядах держпотребслужбы?! Ситуация полностью провалена», – говорится в подписи к видео.

Тем временем за последние сутки на Харьковщине зафиксировано 481 новый случай заражения, восемь человек скончались. Всего китайским вирусом в регионе заразились 21 445 жителей. Умерли с начала пандемии от осложнений вируса 383 человека.

Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизнь десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.