Известная украинская певица Ольга Полякова отреагировала на скандал, связанный с ее выступлением в Харькове, 3 октября

В сториз своего Инстаграма зірка заявила, что она не боится уголовного преследования, передает Politeka.net.

Первым делом артистка успокоила тех, кто волнуется о ней после прочтения новостей в СМИ об открытии уголовного производства после концерта в Харькове, посвященного Дню учителя.

«Смотрите: я дома, в халате, мне ничего не угрожает. И, конечно же, хочу сказать, что вся шумиха по поводу мероприятия и концерта связана непосредственно с предвыборным ср*чом. Но все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, которое каждый день посещают столько людей, что мне столько и за год не собрать. Дорогие мои, берегите себя, мойте руки, не целуйтесь, носите маски, и не читайте новости, особенно перед выборами», – заявила звезда.

Как известно, на концерте, который проходил на стадионе ДЮСШ №5 в Новобаварском районе Харькова, собрались несколько тысяч человек. Мероприятие стало подарком действующего мэра и кандидата на пост городского головы Геннадия Кернеса. Последний сейчас проходит лечение от китайского вируса в клинике Шарите в Берлине.

Несмотря на то, что у входа на стадион раздавали маски, большинство зрителей проигнорировали и масочный режим, и социальную дистанцию.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения карантина.

Напомним, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что харьковские дети из-за карантина учатся во дворе.