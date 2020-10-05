События в Харькове не остались незамеченными в Киеве

Концерт Ольги Поляковой, который прошел 3 октября в Новобаварском районе Харькова, может обернуться очередным ростом заболеваемости китайским вирусом

Об этом во время брифинга 5 октября заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По его словам, развлекательный концерт, на котором тысячи людей пели и плясали без масок, может иметь «непредсказуемые и трагические последствия».

«Такое легкомысленное отношение к здоровью наших граждан, к здоровью избирателей приведет к тому, что у нас банально закончатся кровати и медицинские работники. Наши врачи уже шесть месяцев не выходят из палат и лечат украинцев. То имейте к ним хоть какое-то уважение», – заявил Степанов.

Он напомнил, что в опорных больницах, куда везут зараженных людей, больше нет возможности увеличивать количество коек, потому что тогда без медпомощи рискуют остаться онкобольные, люди с инсультами, роженицы.

Как известно, концерт Поляковой – это подарок мэра Харькова Геннадия Кернеса учителям на их профессиональный праздник. Пока сам чиновник лечится от вируса в немецкой клинике Шарите, тысячи людей подверглись опасности заражения, наплевав на маски и социальную дистанцию.

По факту нарушения карантина полиция уже возбудила уголовное производство.

Тем временем, с недавних пор Харьков находится в «оранжевой» зоне по количеству зараженных COVID-19. По состоянию на 5 октября выявлено 446 новых случаев болезни, а общее количество зарегистрированных больных составило свыше 20 тысяч.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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