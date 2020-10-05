Несмотря на то, что Харьков находится в «оранжевой» зоне из-за китайского вируса, в городе помпезно отметили День учителя

В частности, тысячи людей собрались 3 октября в Новобаварском районе на концерт известной украинской певицы Ольги Поляковой, передает Politeka.net cо ссылкой на местные СМИ и сообщение Новобаварского отдела образования в социальной сети Фейсбук.

Выступление артистки стало «подарком» педагогам от мэра Геннадия Кернеса, который лечится от китайской заразы в лучшей немецкой клинике.

Как сообщает МГ «Объектив», концерт анонсировали в родительских чатах школьников, поэтому на мероприятие люди приходили целыми семьями, совершенно не опасаясь разгула пандемии.

За порядком на стадионе ДЮСШ №5 следили правоохранители.

Со сцены Полякова просила зрителей одевать маски, которые, кстати, раздавали перед входом на стадион. Однако соблюдали масочный режим только те, кто стоял ближе к сцене. Остальные зрители не особо утруждались надеванием защитных средств.

Более того, очень много горожан подпевали артистке. И это при том, что один инфицированный COVID-19 может во время пения заразить до полусотни человек.

Лишним будет говорить и о том, что никто никакой социальной дистанции не соблюдал, люди впритык стояли и плясали возле сцены.

Концерт длился полтора часа, после чего толпа провела Полякову в ее белый Mercedes, на котором та покинула стадион.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что о проведении мероприятия узнали еще 1 октября из соцсетей. Информация в тот же день была зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

«Также было написано письмо в районную администрацию с просьбой указать информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и примерное количество участников. В письме было указано предупреждение об ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения, со ссылкой на пункт 14 Постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 №641, поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоны уровня эпидемической опасности», – пояснили в полиции.

Правоохранители сообщили, что за порядком на стадионе следили около 40 полицейских, а на концерте было не менее двух тысяч людей. Теперь многим из них могут «прилететь» штрафы за нарушение условий карантина, поскольку следователем Новобаварского отдела полиции сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

По состоянию на 4 октября в Харькове и области было выявлено 414 новых случаев заражения, а количество заразившихся составляет 20518. От вируса скончались 369 человек, побороли его 4533 человека.

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