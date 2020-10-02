В "красную" зону не попал ни один населенный пункт Харьковщины

Однако «оранжевая» – увеличилась на два района. К Харькову, Люботину, Богодуховскому, Великобурлукскому и Зачепиловскому районам присоединились Первомайский и Харьковский, передает "Слобідський край".

Изменился и состав "желтой" зоны. С 5 октября там будут находиться города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы. По сравнению с предыдущим зонированием добавился Близнюковский район, а город Первомайский, Краснокутский и Шевченковский районы вышли из «желтой» зоны в «зеленую».

К слову, в Харьковской области по состоянию на 2 октября выявили 19 588 случаев китайского вируса, 460 — за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По числу заболевших COVID-19 за сутки область — снова на первом месте среди регионов Украины.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры.