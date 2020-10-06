В Харьковской области за сутки от коронавируса умерло 8 человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные областного лабораторного центра.

Так, за минувший день, 5 октября, в Харьковской области было подтверждено 481 случай заболевания COVID-19. Умерло за день от коронавируса восемь человек.

Всего в регионе по состоянию на утро 6 октября зафиксировано 21 445 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавирусной болезни будет ухудшаться.

Глава МОЗ Максим Степанов отметил, что локдаун – это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции, но это может негативно сказаться на экономике страны.

По состоянию на понедельник, 5 октября, в Украине заболели 3 774 человек (сутками ранее – 4 140). Последний раз о менее четырех тысячах инфицированных за сутки сообщалось 29 сентября. За сутки умерли 33 больных вирусом (сутками ранее – 44), выздоровели 1 145 пациентов (1 370). За все время эпидемии в Украине зафиксировали 230 236 больных, 4 430 умерших и 101 252 выздоровели.

Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизнь десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.