Зараженые китайским вирусом граждане смогут проголосовать на местных выборах 25 октября

К людям, которые в этот период попадут в больницу с коварным диагнозам, прибудут выездные бригады. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга во вторник, 6 октября, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

«Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля. Им предусматривается, что выборы пройдут даже на территориях с красным уровнем эпидопасности. Также предусмотрено, что человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали, и он смог проголосовать из дома. Люди, которые пребывают в больницах, будут голосовать в больницах также при помощи выездных бригад», – заявил глава Минздрава.

Чиновник также напомнил о том, что в день выборов на всех избирательных участках будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер. Так, избирателей будут впускать на участки для голосования только в масках, следить за социальной дистанцией и использованием индивидуальных ручек в кабинках.

Если на участок придет человек с симптомами коронавируса, на участке должна быть предусмотрена отдельная кабинка.

Также на каждом участке обязателен антисептик, средства на которые должны выделить местные бюджеты.

Как известно, на данный момент Харьковская область находится в «оранжевой» зоне по уровню заболеваемости. За последние сутки вирус обнаружен у 481 жителя, восемь человек скончались. Всего китайским вирусом в регионе заразились 21 445 жителей. Умерли с начала пандемии от осложнений вируса 383 человека.

Напомним, харьковчане тотально игнорируют правила карантина.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизнь десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.