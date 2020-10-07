В Харькове обострилась ситуация с коронавирусом, и в больницах почти закончились места для больных Covid-19

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Суспільне".

Так, в диспансере радиационной защиты населения, одном из опорных пунктов для приема больных, закончились свободные места для пациентов с коронавирусом. Новых больных медицинское учреждение пока не принимает.

Директор диспансера Ирина Пирогова рассказала, что в отделение уже даже пришлось ставить дополнительные кровати.

"У нас отделение рассчитано на 110 человек, на сегодня находится 121 пациент, приставлены дополнительные кровати. В реанимации стабильно девять человек, хотя у нас реанимация рассчитана на шесть пациентов, но есть девять кислородных точек, и к ним они подключены", - сказала Пирогова.

Как известно, диспансер радиационной защиты населения — это одна из опорных больниц Харьковщины в борьбе с коронавирусом. Он начал принимать больных с 22 июня, несмотря на протесты чернобыльцев.

По состоянию на 7 октября в Харьковской области заболело рекордное количество людей — 687. Умерло 10 человек — такого большого количества летальных случаев также по сей день в регионе не фиксировалось.

Напомним, харьковчане тотально игнорируют правила карантина, пугающее видео.

Как писала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

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