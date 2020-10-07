За добу в області померло найбільша кількість хворих за весь період пандемії

За минулі 24 години в Харкові та області зафіксовано 685 нових заражень китайським вірусом, що є абсолютним рекордом з початку епідемії, передає Politeka.net з посиланням на інформацію на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Зростання кількості нових хворих склало 5,85%. Всього ж в регіоні заразилися небезпечним вірусом 22136 осіб.

Станом на 7 жовтня кількість активно хворих збільшилася на 595 осіб, і зараз загальна цифра становить 17080 пацієнтів. COVID-19 забрав 387 життів, з яких 10 – за останню добу.

Харківська область, яка вже міцно влаштувалася в трійці дідерів за кількістю інфікованих, потіснила з другого місця Львівську область, де сьогодні 21696 випадок зараження, і поступається тільки Києву. Там число людей, у яких виявлено вірус, становить 25474.

Буквально пару днів тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов передбачив Харкову погіршення епідеміологічної ситуації. Причиною для таких заяв послужило грубе порушення правил карантину на концерті української співачки Ольги Полякової, який пройшов на стадіоні ДЮСШ №5 в Новобаварському районі міста 3 жовтня. Приводом для заходу став День вчителя, сам концерт – подарунок Кернеса педагогам.

Публіка не тільки проігнорувала масочний режим, а й наплювала на соціальну дистанцію. Люди співали і танцювали під хіти улюбленої артистки, на концерті було багато дітей.

Зараз у Харкові намагаються знайти ініціаторів та організаторів концерту, оскільки влада відхрестилася від причетності до заходу. Сам же Геннадій Кернес проходить лікування від китайського вірусу в німецькій клініці Шаріте.

Нагадаємо, харків'яни тотально ігнорують правила карантину, лякаюче відео.

Як писала Politeka, житті десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також Politeka писала, що Полякова зробила заяву після скандального концерту в Харкові.