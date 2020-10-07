За сутки в области умерло самое большое количество больных за весь период пандемии

За минувшие 24 часа в Харькове и области зафиксировано 685 новых заражений китайским вирусом, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии, передает Politeka.net со ссылкой на информацию на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Рост количества новых больных составил 5,85%. Всего же в регионе заразились опасным вирусом 22136 человек.

По состоянию на 7 октября количество активно больных увеличилось на 595 человек, и сейчас общая цифра составляет 17080 пациентов. COVID-19 унес 387 жизней, из которых 10 – за последние сутки.

Харьковская область, которая уже прочно обосновалась в тройке дидеров по количеству инфицированных, потеснила со второго места Львовскую область, где сегодня 21696 случай заражения, и уступает только Киеву. Там число людей, у которых выявлен вирус, составляет 25474.

Буквально пару дней назад министр здравоохранения Максим Степанов предсказал Харькову ухудшение эпидемиологической ситуации. Причиной для таких заявлений послужило грубейшее нарушение правил карантина на концерте украинской певицы Ольги Поляковой, который прошел на стадионе ДЮСШ №5 в Новобаварском районе города 3 октября. Поводом дя мероприятия стал День учителя, сам концерт – подарок Кернеса педагогам.

Публика не только проигнорировала масочный режим, но и наплевала на социальную дистанцию. Люди пели и плясали под хиты любимой артистки, на концерте было много детей.

Сейчас в Харькове пытаются найти инициаторов и организаторов концерта, поскольку власть открестилась от причастности к мероприятию. Сам же Геннадий Кернес проходит лечение от китайского вируса в немецкой клинике Шарите.

Напомним, харьковчане тотально игнорируют правила карантина, пугающее видео.

Как писала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также Politeka писала, что Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.