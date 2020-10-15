На сессии Харьковского облсовета глава ХОГА Алексей Кучер не подбирал выражений в разговоре с первым заместителем главы облсответа Владимиром Скоробагачом

Причиной для общения на повышенных тонах стала ситуация с коронавирусом в Харьковской области, передает «Суспільне».

Скоробагач после выступления заместителя Харьковской ОГА Тараса Пастуха, который доложил о ситуации с лечением COVID-больных раскритиковал работу ОГА. В частности, он заявил, что катастрофическая ситуация, которая сложилась в области, вызвана неудовлетворительной работой Департамента здравоохранения.

«Как-то у вас гладко проходит, есть проблемы. А чего не скажете, что сегодня утром давали скорую, только восемь кроватей, чтобы принимали больницы: это чернобыльская дала пять и еще по одной постели в различных больницах. А сколько у нас на день больных? В каком состоянии палаты? Какие кровати?», – негодовал чиновник.

Однако на этом его претензии не закончились:

«Куда везут людей? Людей оставляют дома! Больных! С воспалением! Двустороннее воспаление легких. И что? Говорят, давайте мы будем лечить вас по телефону. Им дышать чем-то нужно! То есть работа провалена однозначно. И то, что вы говорите, мы в будущем будем делать , это все х**ня! Просто чистой воды отписка!».

Он подчеркнул, что нужны «серьезные меры», поскольку больных некуда везти.

На такие обвинения Кучер не смолчал и перешел на крик, тоже не упустив возможности использовать ненормативную лексику:

«Х**ню это вы сейчас городите. Поэтому никаких нет примеров, которые говорили бы о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные примеры. О том, что вы говорите, недостаточно коек. Да! О том, что у нас стены потрепанные? Да! Что вы делали пять лет? Что вы конкретно делали пять лет для того, чтобы была другая ситуация? Ни**ра ни делали, вместе с Булахом. Мы днем ​​и ночью занимаемся тем, чтобы у наших людей был кислород! Чтобы было достаточно коек! Именно мы принимаем решения и берем на себя ответственность, а вы занимаетесь болтовней. Самой натуральной, постоянно!».

- Это чушь! Ничего не принимаете, не дрочите! - Нихера вы не делаете! Что "не дрочите"? Что "не дрочите?" Нет, это не ссора двух школьников. Это глава ХОГА и замглавы облсовета. Знатная заруба на сессии Харьковского областного совета между Скоробагачом и Кучером. Досталось и Булаху. Обсуждали состояние больниц, отсутствие койкомест и кислорода для больных на COVID-19. Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 15. Oktober 2020

Дмитрий Булах – депутат областного совета, который ранее критиковал работу ОГА и Кучера. Последний в свою очередь назвал его «трутнем».

После такого ответа Скоробагач пошел к Кучеру, ударив по столу и применив крепкое словцо, а затем еще раз стукнул по креслу одного из замов главы облсовета.

В конфликт вмешался глава облсовета Сергей Чернов, потребовав все стороны «сделать паузу и набрать в легкие воздуха».

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