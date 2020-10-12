Власти Харькова заявили, что указа от Миноборазования не было

В Харькове пока что не собираются отправлять школы на досрочные каникулы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Kharkiv Today.

Так, директор Департамента по образованию Харьковского городского совета Ольга Деменко заявила, что детей не будут отправлять на каникулы, пока нет соответствующего приказа от Министерства образования.

Как известно, и. о. министра образования Сергей Шкарлет посоветовал с 15 октября отправить школы на каникулы, а высшие учебные заведения - на дистанционную форму обучения.

По словам Деменко, до официального приказа Министерства образования или Кабинета министров Украины школы Харькова продолжат обучение в обычном режиме.

"Это был указ Министерства? Я вам скажу: я бы вам рекомендовала покраситься в черный, а вам - в белый. Если министерство не может взять на себя ответственность издать указ... Почему с 15? Почему с четверга? Детей 1,5 месяца учили и давай закрывать. То, что касается детей, нужно делать взвешенно и мудро. Если будет указ министерства и постановление Кабинета, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в Телеграмм, не являющихся официальной информацией, мы ничего не получали", - заявила Деменко.

Как известно, в Кабмине порекомендовали отправить школьников на каникулы преждевременно - с 15 октября. Такая рекомендация объясняется ухудшением ситуации с коронавирусом в большинстве регионов страны.

Напомним, Харьковщина стала "главной из вируса" в Украине, антирекорды бьются день за днем.

Как сообщала Politeka, Кучер напугал харьковчан "красной" зоной карантина.

Также Politeka писала, что вирус уносит жизни харьковчан одного за другим.