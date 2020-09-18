Алексей Кучер заявил, что китайский вирус в Харьковской области развивается негативно
Глава Харьковской ОГА попросил жителей области соблюдать карантин.
"Будут определять зонирование по всей стране. Пока, по нашим подсчетам, предварительным, Харьковская область остается в "оранжевой" зоне. Нам нельзя допустить, чтобы Харьковская область находилась в "красной" зоне. Это экономика, социальная напряженность", - сказал Кучер.
"Хотя бы не красную ! Народ , придерживайтесь масочного режима", " брешут все никакой зоны не существует .Зеленая! дай Бог всем здоровья", - пишут харьковчане в комментариях.
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Ранее мы писали, что всего с начала пандемии на Харьковщине выявлено 14 264 случая китайского вируса.
Так, за 17 сентября вирус подтвержден у 349 жителей.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
Также известно, что за прошедшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным китайским вирусом.
За весь период пандемии скончался 291 пациент. Выздоровели 4102 человека, все еще болеют - 9871.
Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.
Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.
Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.