Алексей Кучер заявил, что китайский вирус в Харьковской области развивается негативно

Глава Харьковской ОГА попросил жителей области соблюдать карантин.

"Будут определять зонирование по всей стране. Пока, по нашим подсчетам, предварительным, Харьковская область остается в "оранжевой" зоне. Нам нельзя допустить, чтобы Харьковская область находилась в "красной" зоне. Это экономика, социальная напряженность", - сказал Кучер.

"Хотя бы не красную ! Народ , придерживайтесь масочного режима", " брешут все никакой зоны не существует .Зеленая! дай Бог всем здоровья", - пишут харьковчане в комментариях.

Ранее мы писали, что всего с начала пандемии на Харьковщине выявлено 14 264 случая китайского вируса.

Так, за 17 сентября вирус подтвержден у 349 жителей.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Также известно, что за прошедшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным китайским вирусом.

За весь период пандемии скончался 291 пациент. Выздоровели 4102 человека, все еще болеют - 9871.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.