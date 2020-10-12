Количество заражений больше в разы, чем в любой другой области

Массовые гуляния, концерты и тотальное игнорирование карантина обернулось для харьковчан реально страшной статистикой

За минувшие сутки в Харькове и Харьковской области китайский вирус лабораторно подтвердили у 741 человека. Эти данные обнародованы на сайте РНБО, передает Politeka.net.

Таким образом, количество новых случаев в регионе в разы больше, чем в любой другой области страны.

Всего по состоянию на 12 октября на Харьковщине заразились 25186 человек. Выздоровели 5111. Вирус и сопутствующие заболевания уже унесли 414 жизней.

Область находится на втором месте по количеству выявленных случаев после Киева, где 27693 заражений, причем 196 – за последние сутки. Замыкает тройку «лидеров» Львовщина с 22788 зараженными с начала пандемии.

Учитывая стремительный рост количества новых заболевших, глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уже заявил о нехватке мест для размещения больных. По словам чиновника, ежедневно в больницы Харькова поступают от 60 до 90 человек с COVID-19.

«Для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической», – пояснил он.

Незаполненными остаются лишь койки для детей и беременных. В этих категориях заболели только 11 и 9 человек соответственно. При этом мест для детей 500, для беременных – 110.

В ХОГА провели совещание, где решили усилить контроль за соблюдением масочного режима и требований карантина. Кроме того, в области подготовят еще три сотни коек для больных. В свою очередь медики совместно с чиновниками подсчитывают, сколько кислородных точек понадобиться.

Кучер подчеркнул, что если количество новых случаев будет расти такими же темпами, власти рассмотрят вопрос о разворачивании коек вне больниц: на стадионах, дворцах спорта и тому подобное.

Напомним, харьковчане взбунтовались из-за "красной" зоны.

Как сообщала Politeka, Кучер припугнул харьковчан "красной" зоной карантина.

Также Politeka писала, что вирус забирает жизни харьковчан одного за другим.