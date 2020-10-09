Известный харьковский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, когда, по его мнению, успокоится китайский вирус

Доктор предполагает, что болезнь пойдет на спад либо когда более 60% людей переболеют этой заразой, либо же когда появится недорогая безопасная вакцина. Об этом он рассказал на своем сайте, отвечая на вопросы читателей.

«По моим расчетам, если будет эффективная вакцина, то это все закончится к концу 2022 года. А если не будет, то, скорее всего, тоже закончится к концу 2022 года. К этому времени у нас будет факт коллективного иммунитета, а коронавирус станет тем заболеванием, к которому мы будем относиться точно так же, как к гриппу. Он будет к нам приходить, вызывать локальные вспышки, косить свою жатву из жертв. Скорее всего, именно так и произойдет», – отметил Комаровский.

Ранее он был уверен, что пандемия стихнет к 1 мая этого года, максимум – к 1 июня, однако надежды на ультрафиолет и открытое пространство себя не оправдали.

По мнению врача, эксперты переоценили возможность контактной передачи вируса и недооценили передачу болезни по воздуху, способности вируса накапливаться в воздухе и оставаться в нем длительное время, если в помещении нет адекватного воздухообмена. Ведь те же кондиционеры просто гоняют воздух, но не очищают его.

Существенный рост заболеваемости в нашем регионе будет после начала отопительного сезона, предполагает доктор:

«Серьезный подъем заболеваемости будет, по крайней мере, в наших краях, после начала отопительного сезона. Как только мы закроемся в помещениях, прекратим проветривать и станем обогреваться, тут же упадет влажность воздуха, вирус будет сутками сохраняться в этом воздухе, и будет болеть большее количество людей».

Напомним, Комаровский прибыл в Харьков и "обрадовал" горожан: "Мы заболеем все".

Как сообщала Politeka, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина.

Также Politeka писала, что харьковчане часами мерзнут в очереди под больницей ради тестов.