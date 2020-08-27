Сегодня в Новобаварском районе Харькова выступал доктор Евгений Комаровский

Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Сегодня в Новобаварском районе выступал Комаровский и сказал, что мы все заболеем ковидом все равно. А вакцину, в лучшем случае, придумают в конце 2021 - середине 2022 года»,- сказано в комментарии к опубликованному видео.

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«Для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает», - говорится в сообщении.

Комаровский утверждает, что подобные витамины могут помочь только в одном случае.

«Также если вы неправильно подготовились к самоизоляции и накупили пива, чипсов и орешков, тогда, конечно, в вашем организме много чего не хватит. И в этом случае комплексные витамины не помешают», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский рассказал главные правила, которые улучшат здоровье детей

Врач активно ведет страницу в Инстаграм, где делится с подписчиками различными советами.

Так, Комаровский опубликовал памятку Всемирной организации здоровья, как помочь детям от трех до четырех лет расти здоровыми и счастливыми.

Малыши должны проводить у экранов не более часа в день. Физическая активность должна составлять хотя бы 180 минут в день, из которых 60 минут - активные занятия.

Сон малышей должен составлять от 10 до 13 часов.

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