В Харькове врачи провели уникальную операцию пятилетней девочке, которая страдала от приступов эпилепсии

Теперь у малышки появился шанс жить полноценной жизнью.

Уникальное хирургическое вмешательство осуществили врачи городского центра детской нейрохирургии (при Харьковской городской больнице скорой и неотложной медпомощи имени профессора А. Мещанинова), пишет kh-news.net.

Малышке из Сумской области вживили специальное устройство. Оно способно реагировать на приступы эпилепсии и блокировать их.

Ранее мы писали, что в Харькове уже 8-день в воздухе едкий запах сероводорода.

Так, в Фейсбук харьковчанин пожаловался на дым.

"8 день просыпаюсь от едкого дыма сероводорода, который производит Харьковский Коксохимический Завод. Район проспекта Гагарина, Одесская, Бавария, Холодная гора утопает в едком дыме.

Выбросы от предприятий коксохимического производства негативно воздействуют на окружающую среду и здоровье человека. Основными выбросами являются диоксид серы, сероводород, оксиды азота. А тем временем, Основянский район лидер по онкологическим заболеваниям в Харькове...", рассказал харьковчанин.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.