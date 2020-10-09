Харьковчане ждали своей очереди под больницей при температуре, которая не превышала восемь градусов выше нуля
Видео очереди под харьковской городской поликлиникой №6 на Салтовке, в которой люди с восьми часов утра ждали результаты тестов на COVID-19, опубликовали в группе «ТРУХА Харьков» в социальных сетях. По словам автора, люди вынуждены стоять по холоду за тестами, а очередь практически не двигается.
Отметим, что все люди в масках и пытаются соблюдать социальную дистанцию.
«Бонусом» к первому видео шло второе, на котром показали состояние туалета в этом самом заведении. Заметим, что он не выдерживает никакой критики: поврежден сливной бачок, вокруг грязь и антисанитария.
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«Почти Шарите ✌️», – иронично подписали публикацию, намекая на то, что мэр города Геннадий Кернес предпочел лечиться от китайского вируса не в родном городе, а в лучшей немецкой клинике.
Автор поста напомнил о том, что за сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 630 человек, что стало новым антирекордом в регионе с начала пандемии.
За минувшие сутки смертей от COVID-19 в области не зафиксировано. 4832 человека выздоровели (123 за последние сутки), активных больных – 18114. Болезнь и связанные с ней осложнения унесли жизнь 396 жителей Харьковщины.
Тем временем в Харькове продолжают игнорировать правила карантина. Люди по-прежнему не носят маски на улице и ходят на массовые мероприятия, подвергая опасности не только свое здоровье, но и здоровье своих детей.
Напомним, в Харькове ситуация с вирусом достигла апогея.
Как писала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.
Также Politeka писала, что харьковчане тотально игнорируют правила карантина, пугающее видео.