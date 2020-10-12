Через стрімке поширення китайського вірусу українські школярі, в тому числі і харківські, підуть на канікули раніше

Студенти ж тимчасово перейдуть на дистанційне навчання, передає Politeka.net з посиланням на інформацію голови медичного Комітету Верховної Ради Михайла Радуцького на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

Чиновник зазначив, що під час останньої наради у президента України ухвалено ряд важливих рішень по боротьбі з епідемією СOVID-19.

Так, переведення вузів на дистанційне навчання повністю підтримує керівництво навчальних закладів, оскільки вже зафіксовано кілька спалахів зараження співробітників і студентів, а також смертельні випадки. Зокрема від коронавірусу помер декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка.

Радуцький підкреслив, що студентам потрібно чітко розуміти: життя їхніх батьків, дідусів і бабусь – також і їхня відповідальність. Тому необхідно обмежити кількість контактів і мінімізувати перебування в людних місцях.

Що стосується осінніх канікул у школах, то вони повинні початися раніше. Дату визначить місцева влада, однак вона повинна стартувати вже до 15 Жовтня.

Раніше ми писали, що з сьогоднішнього дня, 12 жовтня, всі школи в Лозівському районі Харківщини знову повернули на дистанційне навчання у зв'язку з поширенням вірусу. Одна вчителька померла від ускладнень, викликаних хворобою.

Нагадаємо, Харківщина стала "головною з вірусу" в Україні, антирекорди б'ються день за днем.

Як повідомляла Politeka, Кучер налякав харків'ян "червоною" зоною карантину.

Також Politeka писала, що вірус забирає життя харків'ян одного за іншим.