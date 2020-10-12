Из-за стремительного распространения китайского вируса украинские школьники, в том числе и харьковские, уйдут на каникулы раньше

Студенты же временно перейдут на дистанционное обучение, передает Politeka.net cо ссылкой на информацию главы медицинского комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого на его странице в социальной сети Facebook.

Чиновник отметил, что во время последнего совещания у президента Украины принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией СOVID-19.

Так, перевод вузов на дистанционное обучение полностью поддерживает руководство учебных заведений, поскольку уже зафиксировано несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. В частностиот коронавируса скончался декан географического факультета КНУ им. Шевченко.

Радуцкий подчекрнул, что студентам нужно четко понимать: жизни их родителей, дедушек и бабушек – также и ихняя ответственность. Поэтому необходимо ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах.

Что касается осенних каникул в школах, то они должны начаться раньше. Дату определят местные власти, однако они должны стартовать уже до 15 октября.

Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня, 12 октября, все школы в Лозовском районе Харьковщины снова вернули на дистанционное обучение в связи с распространением вируса. Одна учительница скончалась от осложнений, вызванных болезнью.

Напомним, Харьковщина стала "главной по вирусу" в Украине, антирекорды бьются день за днем.

Как сообщала Politeka, Кучер припугнул харьковчан "красной" зоной карантина.

Также Politeka писала, что вирус забирает жизни харьковчан одного за другим.